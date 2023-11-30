Российские военные отразили три атаки ВСУ под Вербовым МО РФ: на Запорожском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ

Фото: МО РФ

Российские войска за прошедшие сутки на Запорожском направлении отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны. В районе Вербового противник потерял за сутки до 30 военнослужащих убитыми и ранеными и три автомобиля.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. <...> ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих и три автомобиля, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери ВСУ составили до 55 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, под Андреевкой в ДНР в результате огневого поражения противник потерял до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Ранее бойцы российского добровольческого отряда «Барс-10» из 136-й бригады ликвидировали два украинских опорных пункта на Запорожском направлении в районе города Степногорска. Успешное поражение целей было подтверждено при помощи беспилотников.