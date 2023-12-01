Первая женщина-танкист ВСУ погибла в зоне СВО

Фото: Социальные сети

Инна Стойко

Первая в истории Вооруженных сил Украины женщина-танкист Инна Стойко погибла на 39-м году жизни в зоне проведения специальной военной операции, сообщает издание «Главред». По его данным, она служила старшим водителем в составе 3-й отдельной танковой бригады сухопутных войск и принимала участие в боях за Изюм и Барвенково.

Сегодня ушла в вечность старший солдат (ефрейтор. — NEWS.ru) Инна Стойко. Недавно ей исполнилось 38 лет, — говорится в публикации.

Отмечается, что Стойко не первая женщина-солдат ВСУ, погибшая с момента начала боевых действий. В августе 2023 года в зоне СВО была ликвидирована снайпер Дарья Филипьева, известная под позывным Молния. По данным Telegram-каналов, она погибла в ходе столкновения с бойцами российской группировки войск «Отважные».

Как утверждает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, количество женщин в армейских подразделениях Украины стремительно растет. На данный момент их процентное соотношение составляет примерно 30%. Согласно официальной статистике, в рядах ВСУ служат 50 тысяч женщин, причем 38 тысяч из них занимают военные должности. На передовой выполняют задачи примерно пять тысяч украинок.