Ликвидирована снайперша Молния: сколько женщин в ВСУ, как они служат Могут ли украинцы компенсировать таким образом потери и к чему это может привести

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На днях стало известно о ликвидации снайперши из Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Молния. По данным российских военных, около 30% от общего числа украинских военных — женщины. Они служат в разных войсках, в том числе в спецназе. Почему Киев отправил женщин принимать участие в боевых действиях, к чему это может привести — в материале NEWS.ru.

Сколько женщин и кем они служат в ВСУ

19 августа боец группировки «Отважные» ликвидировал девушку-снайпера из ВСУ Дарью Филипьеву с позывным Молния. По данным Telegram-канала «Работайте, братья!», она погибла 7 августа.

Эксперты отмечают, что женщины служат в ВСУ не только в качестве снайперов. Еще 11 июля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что количество женщин в подразделениях украинской армии стремительно растет. «В нашей зоне ответственности увеличилось количество украинских военнослужащих женского пола. На данный момент их процентное соотношение составляет порядка 30%», — подчеркнул Марочко.

Летом 2022 года заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в подразделениях украинской армии работают более 50 тысяч женщин, в том числе и на передовой. «Кроме 38 тысяч женщин-военнослужащих, у нас еще есть гражданские женщины, работающие в Вооруженных силах Украины. Поэтому в целом у нас более 50 тысяч женщин в ВСУ. На передовой сегодня у нас более пяти тысяч женщин», — отметила тогда Маляр.

Как отмечают украинские источники, самые распространенные специальности среди женщин в ВСУ — парамедики, связистки, работницы подразделений морально-психологического обеспечения, снайперши.

Фото: shutterstock.com Самые распространенные специальности среди женщин ВСУ — парамедики, связистки, работницы подразделений морально-психологического обеспечения, снайперши

ВСУ равняются на опыт НАТО или Израиля, где женщины служат в армии

Военный эксперт Александр Артамонов рассказал NEWS.ru, что в ВСУ вводятся мерки стран НАТО, позволяющие замещать женщинами практически любую военную специальность.

«Если брать практику стран НАТО, а ведь именно НАТО сейчас готовит и фактически управляет украинской армией, то там не признают никаких специфических нагрузок для женщин в том, что касается оперирования сложными системами. Будь то даже для женщин, служащих летчиками-истребителями, и для женщин — водителей грузовиков или танков и так далее — везде признаны фактически одинаковые нагрузки с мужчинами как норма», — пояснил Артамонов.

Он предположил, что ограничения на службу женщин в вооруженных силах больше связаны с социальным и финансовым планом. По его словам, нередко женщины проходят обучение, потом выходят замуж, рожают детей.

«В сухом остатке — нет в современных армиях таких специальностей, за исключением спецназа (хотя и тут есть единичные исключения), где женщины не могли бы выполнять мужскую работу», — отметил Артамонов.

Фото: shutterstock.com Исследования, проведенные в ЦАХАЛ, показали, что при равных условиях женский организм быстрее изнашивается от армейских нагрузок, чем мужской

В то же время экспертное сообщество приводит пример израильских исследований, которые показали, что использование женщин в строевых частях невыгодно. В Израиле пройти военную службу обязаны все граждане обоих полов без исключения. Это связано с тем, что численность армий арабских стран, которые соседствуют с ним, гораздо больше. Исследования, проведенные в ЦАХАЛе (Армии обороны Израиля), показали, что при равных условиях женский организм быстрее изнашивается от армейских нагрузок, чем мужской. Это может привести к защемлению суставов, искривлению позвоночника и даже переломам костей от нагрузок. Поэтому в ЦАХАЛ после пройденного курса молодого бойца женщин обычно назначают на тыловые должности.

Однако Киев решил перенять опыт НАТО, а не Израиля.

В каких условиях служат женщины в ВСУ

Украинские паблики в Сети и западные СМИ неоднократно публиковали отзывы женщин из ВСУ о трудностях, с которыми они сталкиваются во время службы. Чаще всего они жаловались на форму одежды и защитное снаряжение, которое не подходит на их фигуру. Большинство женщин в ВСУ заболевали циститом или воспалением яичников из-за условий, в которых им приходилось жить и служить.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в своем Telegram-канале, что 3 августа ведомство наконец утвердило новую летнюю форму специально для женщин-военнослужащих ВСУ.

«3 августа Минобороны утвердило образец — эталон женского летнего полевого костюма. Отныне женская летняя форма официально поставлена на обеспечение. Эта форма имеет 8 размеров. Костюм рассчитан и на минимальный рост женщины — 146 см, и на максимальный — 188 см. Учтены все пожелания военнослужащих. Форма пошита в соответствии с антропометрическими данными женщины, с учетом всех особенностей женской фигуры, и удобна в использовании», — написала Маляр.

Фото: Соцсети Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр

По ее словам, этот костюм можно носить даже во время беременности, потому что верхняя часть брюк эластичная и очень хорошо растягивается до нужных размеров. Как добавила Маляр, речь идет именно о полевой форме, в которой военнослужащие находятся в зоне боевых действий. В связи с этим эксперты предположили, что ВСУ испытывают трудности с набором в войска и возмещением потерь, поэтому они готовы использовать на передовой даже беременных женщин.

Какая мотивация у украинок на фронте

В блогосфере высказывались предположения, что женщин набирают в украинскую армию, чтобы они могли мотивировать мужчин. Якобы в их присутствии на передовой бойцы будут храбрее и решительнее действовать.

«Я не думаю, что так обстоят дела. Это не спорт и не выступления группы поддержки, чтобы женщины поднимали мужчин в атаки. Вряд ли у украинок такая мотивация, чтобы идти впереди своих мужчин умирать», — прокомментировал информацию Артамонов.

Он также пояснил, что ликвидация личного состава противника происходит за счет артиллерии и мин. «Так что сейчас не время штыковых атак, и никто никого не поднимает в бой. С этой точки зрения никакой логики в привлечении большого количества женщин на фронт нет», — пояснил Артамонов.

Фото: Соцсети В подразделениях украинской армии работает более 50 тысяч женщин

Зачем ВСУ увеличивают количество женщин в войсках

По мнению эксперта, в этом вопросе прослеживается четкая система, введенная после консультаций с западными кураторами Киева. Он отметил, что нет никаких ограничений для женщин, служащих в армии, и в НАТО это хорошо понимают.

«На мой взгляд, использование женщин в том „мясном наступлении“, которое сейчас проводят ВСУ, не поможет. Потому что вы можете сколько угодно одевать неподготовленного мировоззренчески человека во все армейское, но толку от этого не будет», — поделился Артамонов.

По его мнению, у женщин, которые в данном случае неподготовленные и не выбирали службу в армии, психика более лабильная, чем у мужчин, поэтому у них могут быстрее начаться срывы и истерики.

«Потому что мы понимаем, что Киев сейчас просто гонит на убой своих людей. Просто мужчины более послушны и покорны. Это не физиологическое свойство, а психическое. У женщин будет больше слез, воплей и явного нежелания идти умирать. А действияВСУ сейчас таковы, что можно упомянуть слова нашего российского генерала Теплинского, сказавшего: „Уже надоедает убивать украинцев — они просто тупо приходят в заданный квадрат, где их постоянно накрывает артиллерия“», — отметил Артамонов.

По его словам, участие женщин в боевых действиях может привести к геноциду украинского населения. «Хотите верьте, хотите нет, но на Украине сейчас проводится плановый массовый геноцид славянского населения. Практически по заветам Гитлера. Поэтому после утилизации огромного количества демографически состоятельных мужчин там принимаются за женщин», — полагает эксперт.

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