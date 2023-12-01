Военэксперт рассказал, в каком году наступит окончательный перелом в СВО Военэксперт Дандыкин: 2024 год станет решающим в целях СВО на Украине

Фото: МО РФ

России невыгодно затягивать боевые действия на Украине и 2024 год станет решающим в конфликте, допустил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он выразил уверенность, что Россия старается решить все задачи в зоне СВО как можно быстрее, о чем говорят темпы развития и работа предприятий ВПК, а также объем вкладываемых в армию средств.

Ведь все это влияет на жизнь в стране. Вводят санкции. Мы теряли наших ребят. У противника сейчас большие проблемы и в политическом руководстве, и в плане вооружений и личного состава. Но на мой взгляд, 2024-й станет решающим. Это на Западе надеются и на 2025-й, и на 2026-й... Но если ВСУ забирают уже женщин, мужчин с ВИЧ, с психическими отклонениями... Это говорит о многом. В наших целях по отношению к Украине 2024-й станет решающим, — заявил эксперт.

Ранее Дандыкин назвал верхом цинизма призыв на службу в ВСУ украинцев с деменцией и шизофренией. По его словам, сложно представить, как люди с психическими заболеваниями смогут участвовать в боевых действиях. Эксперт объяснил, что такие солдаты в какой-то момент могут начать стрелять по своим.

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой выразил мнение, что Россия имеет большие шансы сделать 2024 год переломным в проведении специальной военной операции на Украине. По его мнению, ВС России в следующем году могут взять под контроль Киев. Липовой убежден, что у российской армии нет причин останавливаться на достигнутом.