«Верх цинизма»: военэксперт о призыве украинцев с деменцией и шизофренией Военэксперт Дандыкин назвал верхом цинизма мобилизацию украинцев с шизофренией

Фото: МО Украины

Призыв на военную службу украинцев с шизофренией и деменцией является крайне циничным шагом, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Украинские СМИ ранее сообщили, что под мобилизацию в стране подпадут и мужчины с ВИЧ, которые смогут служить в десантных войсках, а призывников с легкой формой шизофрении или деменции могут поставить на штабные должности.

Отправлять украинцев с деменцией или шизофренией воевать — это верх цинизма. Сложно представить, что люди с психическими заболеваниями смогут воевать, участвовать в операциях. В какой-то момент они могут просто начать стрелять по своим, ведь предсказать, что творится в их головах, невозможно. Даже по закону люди с подобными диагнозами не несут ответственности за свои поступки, — отметил Дандыкин.

Европейских военных не могут заставить участвовать в конфликте, добавил эксперт. При этом в Киеве, по его словам, боятся кого-либо трогать, люди откупаются или прячутся.

Людей не хватает, поэтому на Украине, в частности, призывают женщин, которые уже замечены на позициях. Это целенаправленная позиция, поддерживаемая Западом, по уничтожению народа. До такого не доходил даже Гитлер: он отправлял на фронт подростков и стариков, но не психоэмоционально нестабильных людей. Это глупое решение, которое обернется против них самих, — заключил он.

По информации BBC, порядка 20 тысяч мужчин сбежали с Украины в другие страны из-за мобилизации. С февраля 2022 года украинских уклонистов задерживали при попытках незаконного пересечения границы в Венгрии, Молдавии, Польше, Румынии и Словакии.

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