Генерал рассказал, ждать ли взятия Киева в 2024 году Герой России Липовой: у России есть все шансы взять Киев в 2024 году

Фото: МО Украины

Москва имеет большие шансы сделать 2024 год переломным в вопросе спецоперации, предположил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, в грядущем году РФ может взять под контроль Киев, у ВС РФ нет причин останавливаться на достигнутом.

Предположу, что рубежи, которые мы должны занять в ходе крупномасштабного наступления ВС РФ в зоне СВО — это либо Киев, либо западная граница Украины — с Польшей. Эти варианты снимут все вопросы, останавливаться у нас нет причин на полдороги. У нас есть все шансы сделать 2024-й переломным, как это было в 1943-м. Шансы есть, шансы велики взять под контроль Киев в 2024-м, если не вмешаются США с крайне радикальными мерами — поставками дальнобойных ракет, в том числе с тактическим ядерным оружием, — отметил собеседник.

Липовой указал, что Вашингтон многим пожертвует, в том числе Киевом, лишь бы не дать РФ выиграть, особенно перед выборами в США. В ином случае, считает генерал-майор, США ждет крах. Вместе с тем собеседник выразил уверенность, что Россия сможет взять Киев в любом случае, вопрос только в том, когда это произойдет.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец выразил мнение, что на ход спецоперации влияет множество факторов. По его словам, одним из них является осознание президентом Украины Владимиром Зеленским бесполезности сопротивления. Когда к нему придет это понимание, спецоперация завершится, считает Баранец.