Под Артемовском обнаружили поля, усеянные трупами украинских солдат

Фото: МО РФ

В районе поселка Хромово близ Артемовска военнослужащие ВС России обнаружили поля с большим количеством убитых украинских солдат, пишет обозреватель Алексей Хомяков для портала «Военное дело». По его словам, в ходе «кровавой бани» украинские военные ударились в бегство, бросив тела своих сослуживцев.

Хомяков пишет, что Вооруженные силы Украины находились под постоянным огнем российских войск и не смогли провести эвакуацию, некоторые убитые солдаты пролежали на земле не одну неделю. Из-за мощного давления российских военных противник был вынужден в спешке покидать свои позиции и отходить западнее, не задумываясь о спасении раненых или эвакуации тел убитых.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее сообщил, что российские войска продолжают выбивать ВСУ с флангов Артемовска после взятия населенного пункта Хромово. Канал 30 ноября писал, что наступательные операции продолжаются на северном и южном флангах города. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что у Украины нарастает дефицит ресурсов. По его словам, прежде всего ВСУ испытывают нехватку живой силы. Он добавил, что Киев и далее будет пытаться «демонстрировать хорошую мину при плохой игре». Однако определяющей в конфликте станет в итоге разность потенциалов двух стран.