Американский Abrams разнесли одним выстрелом: новости СВО на вечер 6 марта

Фото: МО РФ

ВС России взяли под контроль меловой завод под Белогоровкой и продолжают успешное продвижение на Северском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в настоящий момент бои идут в районе меловых карьеров, где уничтожено порядка двух десятков важных целей, а также нанесен серьезный урон личному составу ВСУ.

Кадыров добавил, что группа «Аида» с помощью беспилотников и снайперов ликвидировала 17 солдат ВСУ. Он также констатировал, что российские войска продолжают продвигаться вглубь позиций врага, ликвидируя защитные сооружения украинских сил. Глава республики поблагодарил бойцов за успехи на одном из самых тяжелых участков фронта.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения утром 6 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Минобороны России подтвердило уничтожение танка Abrams

Американский танк M1 Abrams, состоявший на вооружении ВСУ, был уничтожен на Авдеевском направлении, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, экипажу российского танка Т-72Б3 потребовался на это всего лишь один снаряд.

Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанес удар по расположениям Вооруженных сил Украины в селе Бердычи, сообщил военный корреспондент Александр Коц. Он опубликовал видео из зоны боевых действий и обратил внимание на столб огня в форме сердца, который поднялся над местом атаки.

Фото: МО РФ Танк Т-72Б3

Дроны ВСУ атаковали предприятие в Курской области

Склад горюче-смазочных материалов Михайловского горно-обогатительного комбината имени А. В. Варичева в Железногорском районе в Курской области загорелся после атаки украинского дрона, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате инцидента вспыхнул резервуар с топливом, никто из людей не пострадал. После этого в регионе зазвучала тревога о ракетной опасности.

Спустя некоторое время второй дрон ВСУ атаковал склад Михайловского горно-обогатительного комбината. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Telegram-канал SHOT уточняет, что оба беспилотника атаковали предприятие с разницей в два часа. По информации канала, во время второй атаки на объекте работали сотрудники экстренных служб, которые ликвидировали последствия удара первого БПЛА.

Возле нефтехранилища в поселке Анна Воронежской области 6 марта раздался взрыв. По данным регионального правительства, объекты гражданской инфраструктуры повреждены не были. Сотрудница гостиницы, расположенной недалеко от нефтехранилища, рассказала, что взрыв раздался утром. Однако, по ее словам, пожара не последовало.

Шойгу посетил завод по производству зенитных ракет «Авангард»

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил АО «Московский машиностроительный завод „АВАНГАРД“». Он проинспектировал производство современных зенитных ракет, которое на предприятии выросло в два раза.

О расширении производственных мощностей министру доложил гендиректор завода Денис Попков, по словам которого, в 2023 году в Подмосковье был открыт филиал завода, а также было начато строительство четырех новых цехов. После завершения модернизации возможности предприятия возрастут еще вдвое.

Фото: МО РФ Сергей Шойгу

ВС России сравняли с землей крупный оружейный склад ВСУ

Российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ около села Старомайорского на Угледарском направлении, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. На объекте хранились боеприпасы советского и западного образцов.

Корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал записанный на камеру дрона видеоролик уничтожения польской самоходной артиллерийской установки калибра 155 мм «Краб». На опубликованных кадрах видно, как польский «Краб» производит выстрел. После этого уже с другого ракурса дрон заснял момент ответного прилета по гаубице. После мощного взрыва над вражеской машиной поднялся столб дыма, а саму технику охватило яркое пламя.

Российский комплекс «Искандер» выиграл в прятки у HIMARS

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что ВСУ разучились прятать от российской разведки полученные от США реактивные системы залпового огня HIMARS. Он не исключил, что российская армия вычислила установку HIMARS с помощью спутниковых аппаратов, после чего по ней был нанесен удар с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

В трех областях Украины повредили объекты критической инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры получили повреждения сразу в трех украинских регионах. Речь идет о Сумской, Хмельницкой и Одесской областях. Информацию о повреждениях подтвердили власти регионов.

Президент Украины Владимир Зеленский планировал встретиться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе. Незадолго до мощного взрыва в порту самолет греческого политика приземлился в аэропорту.

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