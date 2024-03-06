В российском регионе объявлена ракетная опасность после атаки дрона ВСУ Губернатор Старовойт сообщил о ракетной опасности в Железногорске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Железногорске Курской области объявили ракетную опасность, предупредил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон.

Железногорск, ракетная опасность! Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг, — сообщил губернатор.

До этого Старовойт рассказал, что украинский беспилотник атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат в Железногорске и попал в резервуар с топливом. В результате сильный пожар начался на складе ГСМ. По информации главы региона, пострадавших нет.

Также в Сети появилось видео с места пожара. В объектив камеры попал момент, как огненное пламя и черный дым вздымаются в небо.

Накануне ракетная опасность была объявлена в Губкинском и Старооскольском округах Белгородской области. Спасатели рекомендовали не подходить к окнам. Кроме того, мэрия Белгорода сообщала о ракетной опасности в городе. Воздушная тревога была объявлена в Белгородском районе, предупреждение получили жители города Шебекино. Власти призывали местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.