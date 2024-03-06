Появилось видео пожара на складе ГСМ в Курской области после атаки БПЛА

В Сети опубликовали видео с места пожара, который начался после атаки дрона ВСУ на склад горюче-смазочных материалов в Курской области. На кадрах, представленных Telegram-каналом Baza, заметно, что возгорание серьезное.

В объектив камеры попал момент, как сильное, красное пламя и черный дым вздымаются в небо. Также на видео заметно, что возгорание происходит сразу в двух частях склада.

О происшествии немногим ранее сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его данным, украинский беспилотник атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат в Железногорске и попал в резервуар с топливом. Губернатор уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Кроме того, обстреляли железнодорожную станцию Глушково, где начался пожар. Старовойт сообщил, что возгорание оперативно ликвидировали, в результате происшествий пострадавших нет.

Ранее в Курской области была объявлена ракетная опасность. Старовойт предупреждал о запуске системы оповещения населения. Он посоветовал жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тем, кто находился на улице, рекомендовал зайти в ближайшее здание либо спуститься в подземные сооружения. Ракетная опасность грозила жителям глубокой ночью, спустя два часа ее отменили.