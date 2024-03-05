В российском регионе объявили ракетную опасность МЧС: в двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракетная опасность объявлена в Губкинском и Старооскольском округах Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. Спасатели рекомендовали не подходить к окнам.

РСЧС: Внимание! Губкинский ГО и Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, — говорится в сообщении.

Позже появилась информация, что в Губкинском городском округе ракетная опасность отменена. Об этом сообщили в мэрии Белгорода со ссылкой на данные РСЧС.

3 марта мэрия Белгорода сообщала о ракетной опасности в городе. Также воздушная тревога была объявлена в Белгородском районе, предупреждение получили жители города Шебекино. Власти призывали местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

В ночь на 3 марта ракетная опасность в регионе также была объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах. Воздушная тревога начала действовать около 01:45 мск, отбой ракетной опасности объявили в 03:30.

Днем 2 марта губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о сбитом беспилотнике ВСУ над селом Новая Деревня в Белгородском районе, где перед этим утром на окраине села Щетиновка было сброшено взрывное устройство с дрона. В тот же день губернатор рассказывал об обстрелах сел Богун-Городок Борисовского района и Новая Таволжанка Шебекинского округа.