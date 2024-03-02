Еще одно село Белгородской области попало под огонь ВСУ Гладков: из-за атаки ВСУ в селе Богун-Городок повреждена линия газоснабжения

Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородской области село Богун-Городок попало под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, однако повреждена линия газоснабжения.

Под обстрел ВСУ попало село Богун-Городок Борисовского района. Пострадавших нет. Есть повреждение линии газоснабжения. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ, — уточнил губернатор.

До этого Вячеслав Гладков рассказал, что под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка, никто не пострадал. В настоящий момент продолжается подворовый обход территорий, добавил глава региона. На месте работают оперативные службы. Также в результате обстрела села Щетиновка и Чайка остались без света.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что центр поселка Суземка в Брянской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины. В результате атаки украинской армии пострадали пять мирных жителей. Глава региона уточнил, что один из пострадавших получил тяжелые ранения, двое других находятся в состоянии средней тяжести, все раненые госпитализированы. Также в результате обстрела получило повреждения административное здание.