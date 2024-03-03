В Белгородской области отменили угрозу ракетной опасности

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Угроза ракетной опасности в Белгородской области отменена, сообщила пресс-служба мэрии Белгорода. В частности, речь идет о Губкинском и Старооскольском городских округах.

Внимание! Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Отбой ракетной опасности, — говорится в заявлении.

Ранее администрация Белгорода предупреждала жителей Губкинского и Старооскольского городских округов о необходимости соблюдать осторожность из-за объявленной угрозы.

Начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев 1 марта заявлял, что российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили на Донецком направлении 24 дрона Вооруженных сил Украины. БПЛА были выведены из строя близ населенных пунктов Красная, Новомихайловка и Красногоровка.

В ночь на 1 марта украинский беспилотник попытался атаковать Курскую область. По данным Минобороны России, его уничтожили дежурные средства ПВО.

В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявлял воздушную тревогу. По его словам, в городе сработали системы противовоздушной обороны, все экстренные службы привели в состояние боевой готовности. Сотрудники ФСБ также задержали в Крыму мужчину и женщину, привлеченных украинскими спецслужбами к осуществлению терактов на полуострове. Выяснилось, что завербованный помогал в мае 2023 года украинским диверсантам осуществить подрыв ж/д путей в Симферопольском районе.