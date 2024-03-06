Стало известно, кто из европейских политиков был в Одессе в момент взрыва iefimerida: самолет премьера Греции сел в Одессе незадолго до взрыва

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Кириакос Мицотакис

Президент Украины Владимир Зеленский планировал встретиться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе, пишет портал iefimerida. Незадолго до мощного взрыва в порту самолет греческого политика приземлился в аэропорту.

По данным портала, самолет Мицотакиса сел в 10:30 по местному времени, а уже через 15 минут в порту раздался взрыв. Визит греческого премьера планировался в обстановке секретности.

Ранее Telegram-канал Readovka, ссылаясь на публикации некоторых украинских СМИ, сообщил, что Зеленский мог принимать участие в награждении бойцов ССО, когда в порту раздался взрыв.

Блогер Сергей Колясников отметил, что сейчас много слухов вокруг «прилета и взрыва в Одессе». Он считает, что Зеленский навряд ли находился там в момент обстрела. Военный корреспондент Андрей Руденко в свою очередь заявил, что информация о предположительной гибели Зеленского может быть обычной провокацией, чтобы он мог поднять себе рейтинг.

До этого сообщалось, что объекты критической инфраструктуры получили повреждения сразу в трех украинских регионах. Речь идет о Сумской, Хмельницкой и Одесской областях. Информацию о повреждениях подтвердили власти регионов.