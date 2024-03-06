Стало известно об успехах ВС России под Белогоровкой Кадыров: ВС России взяли под контроль меловой завод под Белогоровкой

Фото: МО РФ

ВС России взяли под контроль меловой завод под Белогоровкой и продолжают успешное продвижение на Северском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, сейчас бои идут в районе меловых карьеров, уничтожено порядка двух десятков важных целей, а также нанесен серьезный урон личному составу ВСУ.

Уничтожено 12 укрепрайонов, две пулеметные точки, семь позиций на белой горе, в том числе лабиринт и норы. Сам меловой завод находится под контролем наших войск. В настоящее время идут бои за меловой карьер, — написал он в Telegram.

Кадыров также отметил, что группа «Аида» с помощью беспилотников и снайперов ликвидировала 17 солдат ВСУ. Он также констатировал, что российские войска продолжают продвигаться вглубь позиций врага, ликвидируя защитные сооружения украинских сил. Глава республики поблагодарил бойцов за успехи на одном из самых тяжелых участков фронта.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении командного пункта и блиндажа с бежавшим из Авдеевки личным составом Вооруженных сил Украины. Минометчики выполнили серию выстрелов и поразили заданные цели, после чего покинули огневой рубеж, выводя машину из-под удара артиллерии и дронов-камикадзе.