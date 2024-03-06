Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили пункт ВСУ под Авдеевкой Минобороны РФ: уничтожен командный пункт и блиндаж личного состава ВСУ

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Расчеты самоходных минометов «Нона-СВК» горной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили командный пункт и блиндаж с бежавшим из Авдеевки личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ), проинформировало Минобороны России. Минометчики выполнили серию выстрелов и поразили заданные цели, после чего покинули огневой рубеж, выводя машину из-под удара артиллерии и дронов-камикадзе.

Также военнослужащие группировки войск «Центр» продемонстрировали схрон с болгарскими и американскими 60-мм минами на бывшей огневой позиции ВСУ, которую украинские националисты обустроили на приусадебном участке жилого дома на окраине Авдеевки, — отметили в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВС РФ уничтожили в тыловом районе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком участке фронта американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. Были также опубликованы снятые с беспилотника кадры ликвидации установки. Еще одну систему HIMARS ликвидировали в районе границы Херсонской области с Николаевской из ракетного комплекса «Искандер».