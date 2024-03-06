Стало известно об уничтожении крупного склада боеприпасов ВСУ Кимаковский: под Угледаром уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ

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Российские военные уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ около села Старомайорское на Угледарском направлении, передает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского. Уточняется, что на объекте хранились боеприпасы советского и западного образца.

Чуть более суток назад точным ударом нашей авиации был поражен склад боеприпасов в районе села Старомайорское, — пояснил Кимановский.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешном продвижении российских сил под Белогоровкой на Северском направлении. По его словам, ВС России взяли под контроль меловой завод, сейчас идут бои на меловых карьерах.

Кадыров также отметил, что группа «Аида» с помощью беспилотников и снайперов ликвидировала 17 солдат ВСУ. Он также констатировал, что российские войска продолжают продвигаться вглубь позиций врага, ликвидируя защитные сооружения украинских сил. Глава республики поблагодарил бойцов за успехи на одном из самых тяжелых участков фронта.

До этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об уничтожении трех танков Abrams американского производства на Авдеевском направлении. Как отметил Пушилин, украинские военные перебросили в этот район как минимум пять таких танков.