Военэксперт раскрыл, как «Искандер» обыграл в прятки украинский HIMARS Военэксперт Дандыкин: ВСУ разучились прятать HIMARS от российской разведки

Фото: МО РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ разучились прятать от российской разведки полученные от США реактивные системы залпового огня HIMARS. Он не исключил, что российская армия вычислила установку HIMARS с помощью спутниковых аппаратов, после чего по ней был нанесен удар с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Думаю, здесь сыграла роль космическая разведка России. Вы сами видите — постоянно с Плесецка запускают спутники, как говорится, в интересах Минобороны РФ. Плюс дроны, БПЛА, разведывательные группы, агентура. А потом быстро нанесли удар, чтобы украинцы не успели [спрятать технику]. Их начали щелкать, так как пришла пора собирать урожай. HIMARS, Abrams посыпались, продолжайте в том же духе, — считает Дандыкин.

Ранее военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения третьего по счету американского танка M1 Abrams. По его информации, кадры были сняты в районе населенного пункта Бердычи, расположенного на Авдеевском направлении. Журналист уточнил, что западную бронетехнику разбил расчет противотанкового ракетного комплекса 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВС России. Им руководит военнослужащий с позывным Гепард.