У нефтехранилища под Воронежем прогремел взрыв ТАСС: возле нефтехранилища в Воронежской области раздался взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возле нефтехранилища в поселке Анна Воронежской области раздался взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство. По его данным, объекты гражданской инфраструктуры не повреждены.

На данный момент повреждения гражданских объектов не выявлены. Подомовой обход продолжается, — сказали в администрации.

Сотрудница гостиницы, расположенной недалеко от нефтехранилища, рассказала ТАСС, что взрыв раздался утром 6 марта. Однако, по ее словам, пожара не последовало.

Утром 6 марта силы противовоздушной обороны России сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Воронежской областью, последствий на земле не зафиксировано, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Эту информацию подтвердило Минобороны РФ, уточнив, что дрон самолетного типа принадлежал ВСУ.

Позднее Telegram-канала Baza сообщил, что целью украинского беспилотника, сбитого в Воронежской области, был военный аэродром Балтимор. Как пишет канал, дрон был сбит силами ПВО в нескольких километрах от объекта. Канал также сообщает, что два других дрона пытались нанести ущерб нефтебазе в Аннинском муниципальном районе области. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.