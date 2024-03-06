Шойгу посетил завод, увеличивший выпуск ракет в два раза Шойгу посетил завод по производству зенитных ракет «Авангард»

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил АО «Московский машиностроительный завод «АВАНГАРД», сообщает пресс-служба российского военного ведомства. Глава Минобороны проинспектировал производство современных зенитных ракет, которое на предприятии выросло в два раза.

Как отмечается, о расширении производственных мощностей министру доложил гендиректор завода Денис Попков. По его словам, в 2023 году в Подмосковье был открыт филиал завода, а также начато строительство четырех новых цехов. После завершения модернизации возможности предприятия возрастут еще вдвое.

Ранее министр сообщил, что в России разрабатывают новый легкий военно-транспортный самолет Ил-212, который придет на смену устаревшим Ан-26 и Ан-72. По его словам, опытный образец воздушного судна появится к концу 2026 года. Новый Ил сможет приземляться на грунтовых необорудованных взлетно-посадочных полосах. Кроме этого, самолет можно будет эксплуатировать в условиях арктических широт.

В конце февраля Шойгу потребовал от производителей комплексов артразведки, РСЗО и снарядов ускорить поставки техники в войска. График поставок он поручил скорректировать во время проверки выполнения гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области.