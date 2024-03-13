ВС РФ провели дерзкий рейд в районе Днепра: новости СВО на вечер 13 марта

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные в ночь на 13 марта высадились на правый берег Днепра, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, было уничтожено несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА, станция РЭБ и пункты наблюдения. Противник потерял до 30 человек, а российские бойцы вернулись на позиции без потерь, отметил Сальдо.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 13 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Российские военные поразили ЗРК Patriot

Российские военные поразили ЗРК Patriot, который находился на огневой позиции в Харьковской области, а также нанесли удары по солдатам и военной технике ВСУ в 129 районах области, сообщается в свежей сводке Минобороны РФ. Российские системы ПВО за сутки сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и «Град», три управляемые авиабомбы Hammer, а также 136 беспилотников, добавили в ведомстве.

Российские военные за сутки заняли более выгодные позиции на Южно-Донецком направлении, потери ВСУ составили порядка 150 военнослужащих. На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 245 военных, танк и боевую машину ЗРК «Стрела-10», отметили в ведомстве.

В зоне боестолкновений на Авдеевском направлении бойцы ВС России отразили 12 атак ВСУ, потери противника составили порядка 460 человек. На этом направлении также была уничтожена британская самоходка Braveheart.

Потери ВСУ на Купянском направлении составили до 250 военных за сутки. Кроме того, военные ВС РФ сбили два украинских Ми-8. Бойцы группировки войск «Днепр» за сутки вывели из строя четыре украинские бригады на Херсонском направлении.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

ВСУ массово атаковали дронами регионы России

В Минобороны России сообщили, что системы ПВО ночью и утром 13 марта нейтрализовали 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях. Больше всего БПЛА пришлось на Воронежскую область, регион пытались атаковать 29 летательных аппаратов.

Губернатор Павел Малков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали нефтезавод в Рязанской области с помощью беспилотного летательного аппарата. Как заявил глава региона, в результате удара есть пострадавшие. Кроме того, на самом предприятии началось возгорание.

В экстренных службах уточнили, что территорию рязанского нефтезавода атаковали четыре беспилотника ВСУ. Атака длилась в течение 50 минут — с 06:35 до 07:24.

Политолог Сергей Марков считает, что президент России Владимир Путин однозначно обозначил основные причины попыток нападения ВСУ на территорию России. По его словам, среди ключевых целей — вмешательство в выборы главы государства, а также создание ощущения небезопасности.

Служба безопасности Украины подтвердила, что стоит за нападениями на нефтеперерабатывающие заводы в России. Для этих целей были задействованы дроны.

Белгородская и Курская области оказались под ударами ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оповестил об атаке украинского БПЛА на Белгородский район. Он сообщил, что дрон сбросил четыре взрывных устройства, без света остались семь населенных пунктов. За несколько часов до этого стало известно о нападении беспилотника на движущийся автомобиль в селе Новом Волоконовского района Белгородской области. Тогда никто не пострадал.

Поселок Теткино Глушковского района Курской области на протяжении всего дня атакуют Вооруженные силы Украины, заявил глава региона Роман Старовойт. Он добавил, что в регионе зафиксировали повреждения из-за этих атак.

Жителей Курской области начнут предупреждать об атаке беспилотников звуковым сигналом и СМС-уведомлениями, сообщили в региональном правительстве. Также власти будут отправлять push-уведомления и перехватывать телесигнал.

Фото: t.me/vvgladkov

Украина могла получить от Австралии дроны-невидимки

Военный эксперт Александр Перенджиев предположил, что Киев мог получить от Австралии до 2000 БПЛА, сделанных из «крепкого картона». Собеседник объяснил, что такие беспилотники могут оказаться невидимыми для любой системы ПВО. Он призвал создать вокруг стратегически важных объектов на территории России, включая нефтеперерабатывающие предприятия, антидроновые посты.

ВС России нанесли превентивные удары по позициям ВСУ под Запорожьем

Вооруженные силы России начали совершать превентивные удары по линиям обороны, возводимым украинскими военными в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, Россия не позволяет противнику сомкнуть линии, нанося удары фугасными авиационными бомбами при помощи фронтовой авиации.

Войска Украины возводят несколько линий обороны на занимаемых ими территориях Запорожской области в глубине от трех до 20 километров от линии соприкосновения. При этом большинство ударов российской авиации производится по первой линии обороны.

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