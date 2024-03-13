ВСУ на протяжении дня обстреливают поселок в Курской области Старовойт: поселок Теткино весь день подвергается обстрелу ВСУ

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Поселок Теткино Глушковского района Курской области на протяжении всего дня атакуют Вооруженные силы Украины, заявил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Он отметил, что в населенном пункте повреждены хозпостройка и магазин.

Сегодня весь день поселок Теткино Глушковского района подвергается обстрелам со стороны Украины. Повреждены хозяйственная постройка и магазин, — говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что в поселке проведут подомовый обход, как только это станет безопасно. Он подчеркнул, что всем собственникам помогут в восстановлении поврежденного имущества.

Ранее в Минобороны России сообщили, что системы ПВО ночью и утром 13 марта нейтрализовали 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях. Больше всего БПЛА пришлось на Воронежскую область, регион пытались атаковать 29 летательных аппаратов.

Политолог Сергей Марков считает, что президент России Владимир Путин однозначно обозначил основные причины попыток нападения ВСУ на территорию России. По его словам, среди ключевых целей — вмешательство в выборы главы государства, а также создание ощущения небезопасности.