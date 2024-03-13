Стали известны подробности атаки дронов на нефтезавод под Рязанью РИА Новости: четыре дрона атаковали нефтезавод под Рязанью

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Четыре беспилотника ВСУ атаковали территорию рязанского нефтезавода утром 13 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что атака длилась в течение 50 минут — с 06:35 до 07:24. В данное время на заводе горят две установки для переработки нефтепродуктов.

По уточненным данным, происходит горение двух установок для переработки нефтепродуктов на площади 175 квадратных метров, — приводит агентство слова собеседника.

Также представитель экстренных служб подтвердил информацию о двух пострадавших. По его словам, они находятся в состоянии средней тяжести, угрозы их жизни нет.

Ранее об атаке дронов ВСУ по нефтебазе сообщил губернатор региона Павел Малков. Он отметил, что в результате есть пострадавшие, а на самом предприятии началось возгорание. Позже в Сети появились кадры ударов. На них виден густой черный столб дыма, а также пролетающий беспилотник.

Тем временем Министерство обороны России сообщило, что системы ПВО ночью и утром 13 марта нейтрализовали 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях. Больше всего дронов пришлось на Воронежскую область, регион пытались атаковать 29 летательных аппаратов.