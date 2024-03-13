В Запорожье сообщили о превентивных ударах ВС РФ по линии обороны ВСУ Рогов: ВС РФ наносят превентивные удары по линии обороны ВСУ под Запорожьем

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России начали совершать превентивные удары по линиям обороны, возводимым украинскими военными в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, Россия не позволяет противнику сомкнуть линии, нанося удары фугасными авиационными бомбами при помощи фронтовой авиации.

На данный момент линии обороны еще не сомкнуты, между ними есть разрывы незаконченных инженерных работ благодаря нанесению нашей фронтовой авиацией превентивных ударов фугасными авиационными бомбами. Замысел врага нам понятен, — заявил Рогов.

Он добавил, что украинские войска возводят несколько линий обороны на занимаемых ими территориях Запорожской области в глубине от трех до 20 километров от линии соприкосновения. При этом большинство ударов российской авиации производится по первой линии обороны.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что после прилета беспилотников украинской армии в регионе начался пожар на электрической подстанции. По его словам, это привело к прекращению электроснабжения в городе Пологи и части Пологовского района, которые она питала.