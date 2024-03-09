Электроподстанция загорелась после атаки дронами ВСУ Запорожской области Балицкий: в Запорожской области электроподстанция загорелась после атаки БПЛА

Фото: МО Украины

В Запорожской области электрическая подстанция загорелась после прилета беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его данным, электроснабжение было прекращено.

Несколько часов назад зафиксирован прилет дронов противника по электрической подстанции, которая питает город Пологи и часть Пологовского района. Произошло возгорание подстанции, электроснабжение прекращено. Пострадавших нет, — говорится в сообщении губернатора.

По словам Балицкого, в настоящий момент оперативные службы ликвидируют возгорание. После того как огонь потушат, специалисты приступят к восстановительным работам, добавил глава области.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку на два российских региона. По данным ведомства, два беспилотника Вооруженных сил Украины атаковали Белгородскую и Ленинградскую области.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ПВО пресекла атаку дронов в районе поселка Батрацкая Дача и над селом Новая Деревня. По словам главы региона, обошлось без разрушений и пострадавших.