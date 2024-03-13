Стало известно о получении Украиной по-настоящему опасных для России БПЛА Военэксперт Перенджиев: Украина могла получить от Австралии дроны-невидимки

Фото: МО Украины

Военный эксперт Александр Перенджиев предположил в разговоре с NEWS.ru, что Украина могла получить от Австралии до 2000 БПЛА, сделанных из «крепкого картона». Собеседник объяснил, что такие беспилотники могут оказаться невидимыми для любой системы ПВО.

До Нового года Австралия, была такая информация, готовилась передать Украине около 2000 беспилотников, собранных из материалов, которые позволяют дронам оставаться незамеченными для средств ПВО, условно говоря, из крепкого картона. Их практически не видят системы ПВО. Вполне возможно, что эти БПЛА уже применяются Украиной, — считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова политолог Александр Перенджиев.

Он также призвал создать вокруг стратегически важных объектов на территории России, включая нефтеперерабатывающие предприятия, антидроновые посты.

Ранее заместитель начальника Генерального штаба Войска польского Кароль Дымановский заявил, что в Польшу могут перебазироваться 300 тысяч солдат НАТО. Он напомнил, что в стране уже дислоцированы примерно 10 тысяч американских бойцов, и Варшава настаивает на увеличении числа солдат.

Он добавил, что Польша получает поддержку Альянса не только сухопутными войсками. По его словам, союзники помогают Варшаве «в воздухе, в космосе, в кибернетическом пространстве».

Ранее Перенджиев выразил мнение, что за счет большего числа американских солдат на территории Польши Варшава рассчитывает на увеличение поставок военной техники, которую передадут Вооруженным силам Украины. По его словам, президент Польши Анджей Дуда выстраивает логистику военной помощи Украине, обходя разногласия внутри американского конгресса. Также, по мнению Перенджиева, Варшава после разгрома ВСУ боится остаться один на один с Москвой, а Вашингтон все время подталкивает Польшу к конфликту.