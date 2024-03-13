Политолог назвал причины атак ВСУ на территорию России Политолог Марков: ВСУ атакуют Россию, пытаясь повлиять на ход выборов президента

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Президент России Владимир Путин однозначно обозначил основные причины попыток нападения ВСУ на территорию России, таким мнением с NEWS.ru поделился политолог Сергей Марков. По его словам, среди ключевых целей — вмешательство в выборы главы государства, а также создание ощущения небезопасности.

Владимир Путин четко назвал основные причины, почему ВСУ атаковали Белгородскую и Курскую области. Прежде всего они хотят вмешаться в выборы в России. Путин также сказал, что они хотят помешать волеизъявлению граждан. Они хотят, во-первых, напугать часть людей, чтобы они не пошли на избирательные участки из-за страха терактов. Во-вторых, они хотят снизить уровень поддержки президента, чтобы продемонстрировать, что при Путине нет достаточной безопасности, — заявил Марков.

Он считает, что атаки на Курскую и Белгородскую области должны стимулировать надеющуюся на протест сеть союзников Запада, которые есть в России. Политолог указал, что ВСУ хотят информационно прикрыть собственные провалы. Аналитик также уверен, что президент Украины Владимир Зеленский хочет повлиять на будущие решения Запада.

Третья причина состоит в том, что они таким образом готовятся к переговорам о перемирии, пытаясь показать свои военные возможности, способность наступать. Они говорят, что в обмен на то, что Россия выведет свои войска, они не будут атаковать Курскую и Белгородскую области. Это попытка усиления переговорных позиций, — сказал Марков.

Ранее Путин заявил, что главная цель попыток ВСУ атаковать регионы России — сорвать выборы главы государства в стране либо помешать их проведению. По его мнению, другая задача Киева — производимый информационный эффект. Президент России добавил, что ВСУ атакуют российские регионы на фоне собственных неудач на поле боя.