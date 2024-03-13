Путин озвучил главную цель нападений Украины на российские регионы Путин: ВСУ пытаются помешать выборам в России, атакуя регионы страны

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Главная цель попыток Вооруженных сил Украины атаковать регионы России — сорвать выборы главы государства в стране либо помешать их проведению, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. По его мнению, еще одной задачей нападений ВСУ является информационный эффект.

Главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе — это информационный эффект, о котором я уже сказал, — заявил Путин.

Глава государства добавил, что ВСУ атакуют российские регионы на фоне собственных неудач на поле боя. По словам Путина, Украине нужно показать хоть что-то, в Киеве также хотят получить «какой-то козырь» в потенциальных будущих переговорах с Москвой.

Я же сказал, что с людьми, которые руководствуются принципами «сыт, пьян и нос в известном материале», с ними легче разговаривать, потому что можно считать то, что они собираются делать. Они так же будут пытаться и на некоторых других участках. Но мы это видим, — уверен Путин.

Вместе с тем президент заявил, что переговоры с Украиной должны стать серьезным разговором с гарантиями безопасности России, а не паузой для перевооружения Киева. Путин подчеркнул, что Кремль готов к серьезному обсуждению и разрешению конфликта мирными средствами.