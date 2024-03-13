Переговоры с Украиной должны стать серьезным разговором с гарантиями безопасности России, а не паузой для перевооружения Киева, объяснил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. По его словам, Кремль готов к серьезному разговору и разрешению конфликтов мирными средствами.

Российский лидер отметил, что России известны все варианты, о которых идет речь, и все «морковки, которые собираются показывать», чтобы убедить Москву в своевременности переговоров.

Но это должен быть серьезный разговор с обеспечением безопасности и для противоборствующей стороны. В донном случае нас прежде всего интересует безопасность России, Российской Федерации. Мы из этого будем исходить, подчеркнул президент.

Владимир Путин еще раз отметил, что обсуждение должно основываться на реалиях, которые сложились «на земле».

Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основaнные на каких-то хотелкaх после применения психотропных средств, a основaнные на тех реaлиях, которые сложились, кaк в тaких случaях говорят, нa земле, — сказал Путин.

При этом российский лидер признал, что на Западе никому не верит и России нужны прописанные гарантии, которые бы ее устроили. Путин указал: пока преждевременно говорить о том, что это могло бы быть. Однако президент пообещал, что Москва не купится на простые посулы, поскольку предпочитает руководствоваться фактами, а не благими пожеланиями.

Ведь понимaете, когдa принимаете решение нa тaком уровне, степень ответственности зa последствия принимaемого решения очень высокa. Поэтому мы не будем ничего делaть, что не соответствует интересам нaшей страны, — резюмировал глава государства.

Также он заявлял, что Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США и не собирается заниматься расколами на Западе.