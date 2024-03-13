Путин сообщил о готовности к переговорам с Украиной Путин: переговоры с Киевом должны основываться на реальности

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Владимир Путин

Переговоры с Украиной должны стать серьезным разговором с гарантиями безопасности России, а не паузой для перевооружения Киева, объяснил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. По его словам, Кремль готов к серьезному разговору и разрешению конфликтов мирными средствами.

Российский лидер отметил, что России известны все варианты, о которых идет речь, и все «морковки, которые собираются показывать», чтобы убедить Москву в своевременности переговоров.

Но это должен быть серьезный разговор с обеспечением безопасности и для противоборствующей стороны. В донном случае нас прежде всего интересует безопасность России, Российской Федерации. Мы из этого будем исходить, — подчеркнул президент.

Владимир Путин еще раз отметил, что обсуждение должно основываться на реалиях, которые сложились «на земле».

Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основaнные на каких-то хотелкaх после применения психотропных средств, a основaнные на тех реaлиях, которые сложились, кaк в тaких случaях говорят, нa земле, — сказал Путин.

При этом российский лидер признал, что на Западе никому не верит и России нужны прописанные гарантии, которые бы ее устроили. Путин указал: пока преждевременно говорить о том, что это могло бы быть. Однако президент пообещал, что Москва не купится на простые посулы, поскольку предпочитает руководствоваться фактами, а не благими пожеланиями.

Ведь понимaете, когдa принимаете решение нa тaком уровне, степень ответственности зa последствия принимaемого решения очень высокa. Поэтому мы не будем ничего делaть, что не соответствует интересам нaшей страны, — резюмировал глава государства.

Также он заявлял, что Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США и не собирается заниматься расколами на Западе.