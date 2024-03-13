Путин заявил, что Россия не вмешивается в выборы в США

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Россия не вмешивается в ход президентских выборов в США, и не собирается заниматься расколами на Западе, подчеркнул глава РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. Журналист спросил у российского лидера, можно ли расценивать его фразу о том, что глава Белого дома Джо Байден для России предпочтительнее, как вмешательство в предвыборную кампанию.

Мы не вмешиваемся никак ни в какие выборы. И, как я многократно говорил, будем работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ, американский избиратель, — ответил Путин.

Предвыборная ситуация в США приобретает все более нецивилизованный характер, добавил глава государства. Однако Путин подчеркнул, что не хотел бы давать никаких комментариев на этот счет.

Но, и уже точно совершенно, я думаю, что это очевидно для всех, американская политическая система не может претендовать на роль демократической во всех смыслах этого слова, — добавил президент.

Глава государства указал, что Россия не занимается расколами на Западе, там это сами сделают с блеском. Он обратил внимание на противоречия, возникшие внутри западного общества, и пообещал, что Москва будет добиваться соблюдения своих интересов.

Ранее Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия уже готова к ядерной войне. Причем отечественная ядерная триада является более современной, нежели триады других стран, подчеркнул глава государства.

Он также не исключил, что если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое. Путин подчеркнул: Вашингтон развивает ядерные силы, но это не значит, что Штаты готовы завтра развязать ядерную войну.