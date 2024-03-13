Стало известно о «дерзком рейде» ВС РФ на правом берегу Днепра Сальдо: российские бойцы провели дерзкий рейд на правый берег Днепра

Фото: МО Украины

Российские силы в ночь на 13 марта высадились на правый берег Днепра, сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, уничтожено несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА, станция РЭБ и пункты наблюдения. Противник потерял до 30 человек. Российские бойцы вернулись на позиции без потерь, отметил Сальдо.

Объединенная штурмовая группа бойцов группировки войск «Днепр» минувшей ночью провела дерзкий рейд на правый берег реки. Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста. Благодаря внезапности, противник не успел вовремя среагировать, — написал Сальдо.

Ранее Сальдо сообщал, что в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра могут находиться порядка 30 украинских военных. По ним, по его словам, отрабатывает фронтовая авиация. Также, отметил он, российские бойцы подорвали буксир, выведенный противником в русло Днепра предположительно из реки Кошевой.

До этого ВС РФ на Херсонском направлении уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра Сил специальных операций ВМС Украины. В Минобороны России уточнили, что группа пыталась высадиться на быстроходных моторных лодках, однако в результате скоротечного боя четыре лодки с десантом были уничтожены и затонули.