ВС РФ уничтожили элитный спецназ ВСУ на Тендровской косе: как это было

Фото: МО Украины

ВС РФ на Херсонском направлении уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, заявили сегодня в Минобороны России. Как это было, какие еще детали раскрыли военкоры?

«Группа пыталась высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы. В результате скоротечного боя четыре лодки с десантом были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости убыла в обратном направлении. Один военнослужащий взят в плен», — добавили в МО РФ.

Что военкоры пишут об уничтожении спецназа ВСУ на Тендровской косе

«На Херсонском направлении на волне статичных столкновений и взаимных ударов в Крынках произошло кое-что из ряда вон выходящее: вчера подразделения ССО Украины на пяти катерах попытались высадиться на Тендровской косе. Перемещение плавсредств было замечено к западу от маяка, и отряды ССО были обстреляны из пулеметов, минометов и ПТРК. В результате три лодки повреждены и затонули, одну прибило к берегу, а еще одна развернулась и убыла обратно. В найденной у берега лодке были обнаружены четыре ликвидированных спецназовца и один раненый, которого взяли в плен и допросили, установив принадлежность десантных групп к 73-му морскому центру ССО. В преддверии вылазки в районе Одессы, Южного и Очакова действовали три беспилотника „Байрактар“, а в момент атаки над акваторией Черного моря патрулировали два БЛА с аэродромов Вознесенск и Долгинцево, осуществлявшие наведение ДРГ», — сообщил «Рыбарь».

Авторы канала обратили внимание, что, учитывая активизацию украинцев именно на этом участке, ВСУ, судя по всему, решили ограниченно претворить в жизнь прошлогодний план по высадке на левом берегу Днепра, охватывающий несколько участков.

«На это также указывает то, что в настоящее время идет массовый набор в бригады морской пехоты, а также перевод солдат из теробороны в состав морпехов. Они обучаются вдоль реки Ингулец форсированию водных преград. Кроме того, из Чернигова прибыли формирования 255-го батальона 123-й ОБр ТРО для усиления передовых рубежей», — добавил источник.

Фото: МО Украины

«Старше Эдды» отметил, что Тендровская коса давно была целью главы ГУР Украины Кирилла Буданова.

«Высадиться в тылы российских войск, ведущих бои в Херсонской области России, навести шороху и, как любит Пирожок, наснимать контенту. Контент и правда сняли, только немного не такой, как представлял себе Буданов. Пулеметы калибра .50 BMG, прочие ништяки, теперь это все наши трофеи. Мамкин Пирожок наверняка рассчитывал, что в случае неудачи его бойчилы или уйдут, или утонут. В принципе, так и случилось, но утонули не все. Некоторые доплыли», — написал он.

Военный эксперт Борис Рожин подчеркнул, что, по заявлениям командования ССО Украины, погибшее подразделение «вступило в последний бой, прикрывая отход».

«Про утопленные лодки на подходах к косе по традиции умолчали. Всплыли первые фамилии погибших участников неудачной фотосессии на Тендровской косе. Штаб-старшина Громов. Матрос Стецикевич. Старшина второй статьи Типусяк. Также противник подтверждает, что все погибшие числились в 73-м отдельном морском центре ЦСО», — написал он.

Рожин также добавил, что украинцы хотели установить флаг на Тендровской косе и снять с ним видео, но не вышло.

Фото: МО Украины

«По поводу „боевых пловцов“ из 73-го морского центра ССО Украины, уничтоженных на подходах к Тендровской косе, — это была блестящая, в первую очередь интеллектуальная и разведывательная, операция. Сомнений в ее успешности нет никаких, споры только в том, сколько точно человек погибло, потому что какие-то тела остались в море», — написал «МИГ России».

«Среди наших трофеев: несколько американских винтовок AR-15 и пулеметов M249, немецкие гранатометы HK M320, бельгийский SCAR и СВД в современном обвесе», — отметил Mash.

«О наших потерях не сообщается. По неофициальным данным, у нас два военнослужащих ранены при применении противником дрона-камикадзе», — сообщил военкор Юрий Котенок.

Минобороны РФ предоставленные данные от военкоров и СМИ никак не комментировало.

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