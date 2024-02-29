Путин высказался об успехах российской армии на СВО Путин: ВС России продвигаются и владеют инициативой в зоне СВО

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ВС России уверенно наступают по целому ряду направлений в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По его словам, российская армия владеет инициативой на фронте.

Боевые возможности вооруженных сил увеличились многократно, наши части прочно владеют инициативой. По целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают всё новые территории, — сказал он.

Путин отметил, что не Россия начала эту войну в Донбассе. Но Москва сделает все, чтобы ее закончить и искоренить нацизм, добавил глава государства.

Ранее военный эксперт Борис Рожин предположил, что российские войска уже до конца недели могут завершить зачистку Орловки и Тоненького, а также «дожать» противника в Бердычах. По его словам, это приведет к взлому второй линии обороны ВСУ и создаст возможности для дальнейшего продвижения ВС РФ.

До этого военный корреспондент Александр Коц сообщил, что ВС РФ нащупали слабое место в обороне ВСУ. По его словам, после выхода ВСУ из Авдеевки происходит «эффект домино». Он обращает внимание на то, что за 11 дней российская армия заняла сразу несколько населенных пунктов, и считает, что в ближайшие дни будут заняты еще несколько.