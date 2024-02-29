Названы сроки краха второй линии обороны ВСУ Рожин: ВС РФ взломают вторую линию обороны ВСУ до конца недели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Российские войска уже до конца недели могут завершить зачистку Орловки и Тоненького, а также «дожать» противника в Бердычах, пишет в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин. По его словам, это приведет к взлому второй линии обороны ВСУ и создаст возможности для дальнейшего продвижения ВС РФ.

С утра продолжаются бои на линии Тоненькое — Орловка — Бердычи. В ближайшие один — три дня наши войска постараются завершить зачистку Орловки и Тоненького, а также дожать противника в Бердычах, что приведет к взлому второй линии обороны противника и создаст возможности для дальнейшего продвижения на запад, — пишет военэксперт.

Накануне военный корреспондент Александр Коц сообщил, что ВС РФ нащупали слабое место в обороне ВСУ. По его словам, после выхода ВСУ из Авдеевки происходит «эффект домино». Он обращает внимание на то, что за 11 дней российская армия заняла сразу несколько населенных пунктов, и считает, что в ближайшие дни будут заняты еще несколько.

Российские силы превратили доспехи Украины в труху, считает военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, ВС РФ отказались от тактики с концентрацией сил в одном месте на фронте и применили систему «миллионов укусов».