Военкор объяснил тактику российских сил в СВО Сладков: мы незаметно превратили доспехи Украины в труху

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские силы превратили доспехи Украины в труху, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, ВС РФ отказались от тактики с концентрацией сил в одном месте на фронте и применили систему «миллионов укусов».

Мы в наших действиях совершенно отказались от концентрации сил. Генштаб сконструировал систему миллиона укусов. Наши взводы как термиты отщипывают по чуть-чуть от плоти противника по всей линии фронта. И теперь мы незаметно превратили доспехи Украины в труху, — пишет военкор.

Дальше, по его словам, начинается «живое незащищенное тело врага». ВС РФ занимают метры и километры, поселки. В целом, отмечает он, современные боевые действия больше похожи на фантастику. Средства разведки делают невозможными неожиданные маневры — воюющие стороны друг перед другом как на ладони, подчеркнул Сладков.

Украинские генералы и натовские советники это поняли еще в прошлом году и начали контрнаступление, стараясь не собираться крупными силами, и делали все правильно, только мы оказались сильнее. Мы выстояли, — отмечает Сладков.

Накануне журналист Владимир Соловьев опубликовал кадры уничтожения в зоне СВО первого танка Abrams. По его словам, бронемашину сначала поразили из FPV-дрона, а затем подбили из ручного противотанкового гранатомета. Отмечалось, что танк принадлежал 47-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, которая потеряла много техники при контрнаступлении в районе Работино.