Дрон упал около школы, шпион в Крыму: как ВСУ атакуют РФ 29 февраля

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

В Белгородской области и ДНР в результате обстрелов и взрывов часть абонентов осталась без электричества. Также там зафиксировали прилеты дронов-камикадзе. В Курской области в приграничном селе после обстрелов пострадали жилой дом и автомобиль. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в материале NEWS.ru.

В Белгородской области пострадали экскаваторы

По данным Минобороны РФ, 28 февраля около 16:00 и 16:30 мск над территорией региона были сбиты БПЛА самолетного типа.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что под обстрел попало село Тишанка Волоконовского района. Всего по населенному пункту было выпущено семь минометных снарядов, сообщил Гладков.

«Пострадавших нет. В результате обстрела в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечен забор. Есть повреждение линии электропередачи», — говорится в сообщении главы региона.

Также, по словам Гладкова, дроном-камикадзе в этом селе был атакован КамАЗ. В автомобиле выбиты стекла, никто не пострадал.

За минувшие сутки в Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — девять артиллерийских снарядов. Помимо этого, окрестности Журавлевки, а также села Веселая Лопань и Петровка были атакованы дроном-камикадзе. В селе Наумовка с БПЛА сброшено три взрывных устройства, в результате взрыва поврежден экскаватор.

«После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Разумное — повреждена теплица», — написал Вячеслав Гладков.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

В Борисовском районе Белгородской области, по словам главы региона, окраину села Богун-Городок обстреляли 29 раз из гранатомета. В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа с беспилотника сброшено взрывное устройство на «инфраструктурный объект». В результате, как сообщает Гладков, без электроэнергии остались 28 абонентов. Над селом Ивановская Лисица средствами ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Под обстрел также попала окраина села Дорогощь.

В Корочанском районе Белгородской области рядом с селом Поповка обнаружен и обезврежен упавший БПЛА самолетного типа. В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Колотиловка.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 12 минометных снарядов, по селу Середа — семь, по пункт пропуска «Шебекино» — два, по селу Муром — четыре. В хуторе Марьино зафиксирована атака с беспилотника, а также по населенному пункту был выпущен один минометный снаряд, который повредил гусеничный экскаватор, добавил Вячеслав Гладков.

В Курской области обстреляли приграничное село

Днем 28 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об обстреле села Гордеевка в граничащем с Украиной Кореневском районе.

«Пострадавших нет. Повреждены дом и автомобиль», — уточнил глава региона.

Утром 29 февраля Минобороны РФ заявило, что ночью над территорией Курской области ПВО сбили беспилотник самолетного типа. О месте падения аппарата, пострадавших и повреждениях не сообщается.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

В Саратовской области задержали потенциального диверсанта

Саратовские силовики, как утверждает Telegram-канал SHOT, задержали мужчину, который был сторонником воюющего на стороне ВСУ легиона «Свобода России» (организация объявлена в РФ террористической, деятельность запрещена).

В сообщении говорится, что задержанный «симпатизировал террористам», «настойчиво искал с ними контакты» в Telegram и «заявлял о готовности совершать диверсии» в РФ. Его предостерегли об ответственности по ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранной организацией». Telegram-канал публикует видеозапись, на которой задержанный извиняется за свои намерения и заявляет о поддержке военной операции.

Ранее местное агентство «Свободные новости» сообщало что 28 февраля в саратовском аэропорту Гагарин работали силовики. В пресс-службе транспортного узла эту информацию подтвердили, заявив, что «проводятся мероприятия, связанные с обеспечением безопасности».

В Ростове нашли квадрокоптер

В Ростове-на-Дону, как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев, рядом с одной из школ упал квадрокоптер. Пока не известно, был ли он запущен с территории Украины.

«Минеры, прибывшие в ростовскую школу № 54, где около 13:00 был найден квадрокоптер, взрывоопасных предметов на нем не обнаружили. Ранее из-за найденного во дворе школы БПЛА в учебном заведении были прерваны занятия, проведена эвакуация учеников и персонала школы», — сообщил Голубев.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

В ДНР пропало электричество

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 7 атак ВСУ (днем ранее — 24). Всего по региону было выпущено 20 боеприпасов различной модификации. Поврежден один жилой дом и два объекта инфраструктуры.

Ранее в СЦКК заявляли, что по состоянию на 21:00 28 февраля был зафиксирован прилет в многоквартирный дом на территории населенного пункта Ясиноватая. Также сообщалось о повреждении трансформатора котельной в Горловке и обесточке поселка шахты имени Гагарина.

Накануне мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил, что после того как ВС РФ заняли соседнюю Авдеевку, ВСУ перестали атаковать объекты в населенном пункте беспилотниками. Он утверждает, что «теперь уже расстояние не позволяет» делать этого.

Как сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько, в городе повреждения получили два многоквартирных дома, котельная и промышленный объект, всего в населенном пункте за сутки зафиксировали пять прилетов. Также он заявил, что без электроэнергии из-за обстрелов остались 16 абонентов.

В Крыму ФСБ задержала предполагаемого шпиона

ФСБ заявила о задержании в Крыму человека, который «собирал сведения о ВС РФ». По данным сотрудников госбезопасности, гражданин Украины по заданию куратора из Главного управления разведки украинского Минобороны собирал и пересылал «сведения о местах дислокации и маршрутах перемещения» подразделений Росгвардии на территории проведения СВО.

«Сведения предназначались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике ФСВНГ РФ», — говорится в пресс-релизе ФСБ.

На задержанного завели уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Его арестовали и поместили в СИЗО.

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