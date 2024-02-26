Ракеты над Черным морем, трое раненых в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 26 февраля

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Две украинские ракеты сбили на подлете к Крыму. В ДНР два человека пострадали из-за обстрелов, еще один — из-за подрыва на мине. В Курской области под обстрелы попали три района. В Белгородской области зафиксировали 42 прилета артиллерийских снарядов. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Управляемые ракеты ВСУ сбили над Черным морем

Накануне около 18:30 в Севастополе объявили воздушную тревогу. Она продлилась примерно час. Движение по Крымскому мосту временно перекрывали. В это время украинские войска попытались атаковать полуостров двумя авиационными управляемыми ракетами.

«Около 19:00 мск <...> дежурными средствами ПВО украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря», — сообщило Минобороны РФ.

Перед этим, в ночь на 25 февраля, российские средства противовоздушной обороны сбили над Черным морем четыре украинских беспилотника самолетного типа.

ВСУ обстреляли три района Курской области

Ночью 25 февраля в Курской области запускали сирену ракетной опасности, она работала с 01:00 до 02:36. Местных жителей просили найти укрытия. После отбоя сирен информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В течение воскресенья под обстрелами ВСУ находились три района Курской области: Глушковский, Кореневский и Суджанский. В результате прилетов в Селе Кульбаки повреждения получили газовая труба и линия электропередачи, в Троицком — три жилых дома, а в Николаево-Дарьино — один дом, автомобиль и комбайн.

«Три района Курской области были обстреляны со стороны Украины. Пострадавших нет. <...> Всем собственникам пострадавшего имущества окажем помощь в восстановлении», — написал в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

Три человека пострадали в результате атак на ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 26 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 13).

На Горловском направлении украинские войска совершили 20 обстрелов, на Донецком — шесть. По региону выпустили 99 боеприпасов. Повреждения получили десять жилых домов и два инфраструктурных объекта. Также повреждены три автомобиля, еще три — уничтожены.

Пострадали трое мирных жителей. В Кировском районе областного центра в результате обстрела ранения получили две женщины 1971 и 1966 годов рождения. А в поселке Зайцево мужчина 1973 года рождения подорвался на мине «Лепесток».

«[В Донецке] зафиксированы восемь обстрелов, противником выпущено 29 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибра 152, 155 мм, ударные БПЛА», — написал в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

По словам Пушилина, после взятия российскими войсками Авдеевки украинская армия начала применять РСЗО HIMARS при обстрелах Донецка. Он объяснил это тем, что из-за потери города ВСУ утратили способность «достать» до столицы ДНР артиллерией.

ВСУ выпустили по Белгородчине 42 снаряда

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 42 артиллерийских снаряда, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Под обстрелы попали Нехотеевка, Богун-Городок, Сподарюшино, Ленинский, Коровино и Середа. Никто не пострадал, в Ленинском повреждена оказалась линия электропередачи.

В населенных пунктах Наумовка, Горьковский и Щетиновка беспилотники сбросили взрывные устройства. В районах сел Таврово и Раково средствами ПВО удалось сбить два БПЛА самолетного типа. Еще один БПЛА взорвался на территории одного из предприятий в поселке Хотмыжск. Во всех случаях обошлось без последствий на земле.

Днем в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Как позже уточнил Гладков, после отражения воздушной атаки ВСУ разрушения зафиксировали в поселке Разумное: пострадали два частных жилых дома.

Кроме того, ВСУ атаковали регион дронами-камикадзе. Под их ударами находились Щетиновка, Лозовая Рудка и Графовка. В селе Графовка повреждения получили автомобиль и объект связи.

ВСУ обстреляли Запорожскую область из артиллерии

25 февраля украинские войска обстреливали населенные пункты Запорожской области из артиллерии. По данным Telegram-канала WarGonzo, под огнем находились Новопрокоповка и Вербовое. Российское военное ведомство эту информацию не комментировало.

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