Убитые под Белгородом, химоружие в Запорожье: как ВСУ атакуют РФ 27 февраля

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Беспилотники совершили налет на Белгородчину, погибли три человека. В Запорожской области предотвратили теракт с использованием химоружия. Беспилотник атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке Херсонской области. Мужчина 1962 года рождения пострадал при обстреле Донецка. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

ВСУ дважды атаковали Брянщину беспилотниками

Накануне украинские войска обстреляли поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. Повреждения получило административное здание местного промышленного предприятия. Обошлось без пострадавших, заверил губернатор Александр Богомаз.

ВСУ также попытались атаковать регион с помощью беспилотников. Один сбили средствами ПВО вечером 26 февраля над Выгоничским районом, еще два — в ночь на 27 февраля над Клинцовским районом. Пострадавших и разрушений нет.

«Сегодня ночью <...> дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Три человека погибли при атаке дрона под Белгородом

Украинские беспилотники в прошедшие сутки совершили массовый налет на Белгородскую область. Как отчиталось Минобороны РФ, российские средства ПВО трижды работали по БПЛА 26 февраля — в 11:00, 17:50 и 18:20, а также один раз — в ночь на 27 февраля.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В селе Почаево Грайворонского городского округа дрон-камикадзе атаковал автомобиль со строителями. В результате трое из них погибли. Четверо получили осколочные ранения, их госпитализировали.

«К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — прокомментировал случившееся губернатор Вячеслав Гладков.

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под минометный огонь. Повреждения получили один многоквартирный дом и один легковой автомобиль. Пострадали двое детей — мальчики 10 и 11 лет. У одного из них — осколочное ранение ног, его отправят на лечение в Москву.

Как сообщил Гладков, вечером 26 февраля средства ПВО сбили над Грайворонским городским округом шесть воздушных целей. Обошлось без последствий на земле.

«Около 21:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на объекты на территории Российской Федерации с применением шести снарядов реактивной системы залпового огня „Град“», — говорится в публикации российского военного ведомства.

ФСБ предотвратила теракт с химоружием в Запорожской области

Сотрудники ФСБ предотвратили в Запорожской области террористический акт с использованием химоружия. Его готовили трое граждан Украины, работающие на спецслужбы.

Для теракта задержанные собирались использовать аналог боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. По данным силовиков, изъятые вещества разрабатывались в США.

Следственный комитет РФ возбудил в отношении мужчин уголовное дело по двум статьям. Ведется расследование.

Пожилой мужчина пострадал при обстреле Донецка

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы четыре факта ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 26).

На Горловском направлении украинские войска совершили три обстрела, на Донецком — один. По региону выпустили 15 боеприпасов. Повреждения получили 10 жилых домов и два инфраструктурных объекта.

При обстреле Петровского района областного центра пострадал мужчина 1962 года рождения.

Беспилотник атаковал МФЦ в Новой Каховке

Украинский беспилотник в ночь на 27 февраля атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в городе Новая Каховка Херсонской области. Как заверил глава правительства региона Андрей Алексеенко, никто из местных жителей не ранен.

«Но важный для населения социальный объект, где оказывали помощь и оформляли документы, выплаты, пострадал», — отметил чиновник в своем Telegram-канале.

Кроме того, ВСУ ударили по поселку Чернянка в Каховском районе. Прилет пришелся по многоквартирному жилому дому, здание получило значительные повреждения.

Три дрона-камикадзе атаковали села Курской области

Накануне днем ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи в Глушковском районе Белгородской области. Обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Позже в тот же день три украинских дрона-камикадзе пытались атаковать инфраструктурные объекты в селах Гордеевка и Троицкое в Кореневском районе. Никто не пострадал, разрушений нет.

Читайте также:

Удар Су-25 разнес позиции ВСУ: новости СВО на утро 27 февраля

Кто в Киеве работает на Путина: почему Москва знает о всех планах Украины?

«Они не будут готовы»: Зеленский спрогнозировал ВСУ мрачное будущее

«Его не переваривают»: стало известно об отношении бойцов СВО к Киркорову