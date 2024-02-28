ФСБ задержала украинского агента в Крыму В Симферополе арестовали агента спецслужб Украины за сбор данных о Росгвардии

Фото: fsb.ru

ФСБ России задержала агента украинских спецслужб, собиравшего сведения о подразделениях Росгвардии (Федеральной службы войск национальной гвардии) в зоне СВО, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. Мужчина заключен под стражу.

Сведения предназначались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике ФСВНГ, — говорится в сообщении.

В ФСБ считают, что мужчина работал по заданию ГУР Минобороны Украины. Он пересылал информацию о маршрутах перемещения российских военнослужащих и видах используемой в СВО техники и вооружений. Киевским районным судом Симферополя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сотрудники ФСБ задержали агента Главного управления разведки Минобороны Украины в Хабаровске. Мужчину подозревают в планировании убийства российских военнослужащих. По версии следствия, задержанный также собирал сведения об используемых солдатами радиочастотах и передавал их украинской стороне. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге арестовали пенсионера, подозревающегося в попытке сотрудничества с украинскими спецслужбами. По версии следствия, мужчина по собственной инициативе обратился в ГУР Минобороны Украины, предложив им информацию.