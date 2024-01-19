Жителя Хабаровска задержали за планирование убийства российских военных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ России задержали агента Главного управления разведки Украины в Хабаровске, сообщили представители спецслужбы. Мужчину подозревают в планировании убийства российских военнослужащих. По версии следствия, задержанный также собирал сведения об используемых солдатами радиочастотах и передавал их украинской стороне. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность пособника украинских спецслужб. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в городе Хабаровске задержан местный житель, — говорится в сообщении ведомства.

Представители пресс-службы подчеркнули, что задержанный мужчина планировал убийство военнослужащих, дислоцированных в воинских частях Хабаровского края. В случае если суд признает его виновным, хабаровчанину грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге арестовали пенсионера, подозревающегося в попытке сотрудничества с украинскими спецслужбами. По версии следствия, мужчина по собственной инициативе обратился в Главное управление разведки Минобороны Украины, предложив информацию.