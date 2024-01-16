В Петербурге арестовали пенсионера, предложившего услуги разведке Украины В Петербурге арестовали дагестанского пенсионера за контакты с разведкой Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге Смольнинский районный суд арестовал пенсионера — уроженца Дагестана. Как сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города, мужчину подозревают в попытке сотрудничества с украинской разведкой по собственной инициативе.

Мужчина подозревается в том, что инициативно обратился в Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины и сообщил о своих намерениях выдать украинской стороне информацию, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ФСБ вышла на мужчину, когда тот предложил в переписке свои услуги украинским спецслужбам с целью способствовать поражению России. После этого все встречи и переписка происходили уже в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли попытку совершения госизмены в Санкт-Петербурге. Местный житель неоднократно пытался связаться с представителями одного из украинских военизированных объединений для вступления в его ряды и участия в боевых действиях против ВС РФ. Поскольку мужчина не смог довести свои планы до конца, ему объявили предостережение от дальнейших попыток совершить госизмену (ст. 275 УК РФ) и отпустили.