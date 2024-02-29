Работино, Авдеевка, Часов Яр, Херсон: новости с фронтов СВО 29 февраля

Фото: МО РФ

Российская армия продолжает наступать на некоторых участках фронта СВО, пишут военкоры. Что сейчас происходит у Бахмута, Клещеевки, Часова Яра, Херсона, Крынок, Крыма, Работино, Авдеевки, Донецка, Луганска, Купянска, Харькова; какие последние новости с разных направлений спецоперации сегодня, 29 февраля; где были удары по ВСУ на Украине?

Сводка от WarGonzo

«На Запорожском направлении интенсивность боев снизилась, хотя ВС РФ продолжают штурмовые действия к западу и югу от села Работино, а также северо-западнее Вербового. На Угледарском участке российские войска атаковали к северу от Приютного. Без успеха. На Донецком фронте ВС РФ штурмуют Новомихайловку с юга, востока и северо-востока. ВСУ удерживают позиции в условиях круговой обороны. Атаки российских войск в районе Победы и Георгиевки также не привели к успеху. Но есть продвижение к югу от города Красногоровка. Здесь оборонительные позиции ВСУ не такие мощные, как на восточных подступах. Севернее Авдеевки ВС РФ стремятся прорваться к Семеновке. Имеют тактический успех. Параллельно наступают на Бердычи. Потеря этих двух населенных пунктов оборвет рокадную логистику ВСУ. На Бахмутском направлении ВС РФ штурмуют высоты северо-западнее Клещеевки, Ивановское и Богдановку. ЛБС без существенных изменений. На Луганском направлении российские войска вели наступательные действия у Ямполевки, Тернов, в Табаевке и Синьковке. Без продвижения», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Двух майоров»

«На Херсонском направлении противник пытался высадиться на Тендровской косе (юго-западная окраина области). Задействовал до 30 человек и несколько катеров из состава центра ССО „Юг“ (ранее — 73-й морской центр спецопераций, Очаков). В результате шквального огня наших войск три лодки затонуло, одна оказалась на берегу с трупами спецназовцев противника. В Крынках продолжаются боестолкновения. В районе т. н. дач у Антоновского моста ВСУ засели мелкими группами в домах, разобрать их артиллерией не выходит, нужны более мощные средства поражения. На Запорожском фронте идут бои в Работино. Армия России усиливает огневой натиск, бьют из РСЗО, по скоплениям противника в Орехове прилетают ФАБ с УМПК. Севернее Марьинки наши войска ворвались на окраины Красногоровки. Пехота при поддержке артиллерии и танков закрепляется на занятых рубежах. По Курахово плотно работает наша авиация. Западнее Авдеевки ВС России освободили Бердычи и Тоненькое, большая часть Орловки также занята нашими подразделениями. На направлении на Часов Яр идут тяжелые бои в Ивановском (Красном), армия России ведет наступление. В Волчанске Харьковской области началась эвакуация отдельных архивов государственных ведомств. Сообщают, что по скоплениям врага в районе нанесены удары ФАБ с УМПК, что является новым элементом обстановки на направлении», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от военкора Евгения Лисицына

«Артемовское направление: ВС РФ продолжают оттеснять противника из н. п. Богдановка, также наши парни продвигаются в Красном. Запорожское направление: в районе Работино продолжаются боестолкновения. Наши бойцы предприняли попытку продвинуться на Времевском выступе к северу от Приютного. Также ВС РФ атаковали на северо-западе от Вербового. Донецкое направление: на Авдеевском участке был освобожден н. п. Орловка, ВСУ трусливо бежали после неудачных попыток сдержать нашу армию. По Георгиевке ВС РФ обрабатывает врага их любимыми „Солнцепеками“. Также продолжается штурм в Первомайском. Сватово-Кременное направление: в Серебрянском лесу идут встречные бои. ВС РФ атакуют в направлении Тернов», — сообщил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Рыбаря»

«За минувшие сутки ВС РФ нанесли серию ударов по целям на территории т. н. Украины: в Красноармейске (Покровске) поражен штаб группировки ВСУ на Донецком направлении, а в Одессе — склад БЭКов на территории Морского торгового порта Южный. Российские войска продолжают наступление на нескольких участках фронта. Под Бахмутом подразделения ВС РФ смогли существенно продвинуться в Красном (Ивановском), установив контроль над половиной населенного пункта. На Авдеевском направлении оборона противника дала очередную трещину: российские войска полностью освободили Бердычи и Тоненькое, а в Орловке остается зачистить лишь северные окраины села. На текущий момент ВСУ пытаются спешно подготовить новые оборонительные рубежи. На Херсонском направлении подразделения ССО т. н. Украины предприняли провальную попытку высадиться на Тендровской косе: в результате стрелкового боя российские военнослужащие потопили три быстроходные лодки, а одну взяли в качестве трофея», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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