Сальдо: даже самые отъявленные солдаты ВСУ сдаются в плен Сальдо: все меньше военных ВСУ готовы по приказу бить по мирным жителям

Фото: МО Украины

В рядах Вооруженных сил Украины остается все меньше военных, которые готовы следовать командам начальства об ударах по гражданской инфраструктуре и мирным жителям, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он также подчеркнул, что ответственность за данные приказы полностью несет президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Зеленский — первый, кто несет за это [удары] ответственность, по его приказу все эти зверства осуществляются <…>. Но подчеркиваю: таких исполнительных все меньше и меньше, — сказал губернатор.

Сальдо подчеркнул, что в плен постепенно сдаются «даже самые отъявленные боевики». Также политик акцентировал внимание на том, что российские бойцы оперативно выявляют позиции украинских операторов БПЛА, атакующих населенные пункты левобережья Днепра. После по этим местам наносятся удары.

Я рассчитываю все-таки, что эта опасность будет уменьшаться, — добавил он.

Ранее Сальдо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за разрушение Херсонской области и должен ответить за это на публичном судебном процессе. Политик добавил, что готов выступить в суде в качестве свидетеля.