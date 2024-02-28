Сальдо предложил засудить Зеленского Сальдо: Зеленский должен ответить перед судом за разрушение Херсонской области

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский должен ответить на публичном судебном процессе за убийства херсонцев и разрушение региона, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. По его словам, он лично готов выступить свидетелем.

За убийства херсонцев, разрушение материального достояния региона с Зеленским должны разговаривать следователи, прокуроры и судьи. А я готов выступить свидетелем обвинения на публичном процессе. Вот там бы я ему задал несколько вопросов, — сказал Сальдо.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев решил предложить Москве документ, который станет итогом предстоящего саммита по «формуле мира», причем для Украины важно самой проявить инициативу. В свою очередь глава администрации президента Украины Андрей Ермак уточнил, что Россию могут пригласить на очередную встречу глав государств.

Зеленский в ходе встречи с президентом Швейцарии Виолой Амхерд 15 января попросил организовать мирный саммит. По его мнению, в мероприятии могут принять участие «все страны мира», которые уважают суверенитет и территориальную целостность Украины. Он отметил, что хотел бы видеть на саммите в том числе представителей Глобального Юга, в первую очередь Китая. По итогам саммита в Швейцарии по украинской «формуле мира» на его базе будет подготовлен «План ответственных стран мира».