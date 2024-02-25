Украина передаст России новую «формулу мира» Зеленский: Украина намерена предложить России документ с новой «формулой мира»

Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украина планирует предложить России документ, который станет итогом предстоящего саммита по «формуле мира», заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции «Украина. 2024 год». Вместе с тем политик допустил, что Москва может не принять предложение Киева. Он также добавил, что для Украины важно, чтобы инициатива исходила именно от нее. Трансляция выступления Зеленского опубликована в его аккаунте в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Очень важно, что инициатива может идти только от Украины <...>. Первый саммит <...>, я надеюсь, пройдет весной. Мы не должны терять эту дипломатическую инициативу <...>. Страны подготовят этот документ. Но это не означает, что Россия примет документ, — заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что не приемлет, чтобы стране навязывали какие-либо форматы переговоров. Известно, что на конференцию, о которой идет речь, могут пригласить представителей России.

Ранее в МИД Швейцарии заявили, что существует порядка 10 мирных планов по урегулированию конфликта на Украине, шесть или семь из них публичны. Однако остальные пока засекречены. Сообщается, что Берн хотел бы организовать мирную конференцию по Украине, целью которой стало бы изложение и анализ идей, способных шаг за шагом приблизить конец боевых действий.