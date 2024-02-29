Российские «Гиацинты» поразили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой Минобороны РФ: расчеты «Гиацинт-С» ударили по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Боевая работа расчётов САУ «Гиацинт»

Артиллеристы Вооруженных сил России успешно поразили опорный пункт украинской армии на Авдеевском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ. По данным ведомства, удар был нанесен расчетами орудия 2С5 «Гиацинт-С», способного вести огонь снарядами калибра 125 мм. Помимо опорного пункта, также были поражены позиции ВСУ, спрятанные в лесополосе.

Артиллерийские расчеты самоходных орудий 2С5 «Гиацинт-С» Центрального военного округа подавили и уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении специальной военной операции, — говорится в сообщении министерства.

Как сообщалось ранее, российская армия закрепилась на опорных пунктах в населенном пункте Работино, расположенном на Запорожском направлении. В Минобороны РФ подчеркнули, что в ходе боев за село противник был застигнут врасплох. Активное участие в боях принимали не только мотострелки, но и артиллеристы, а также операторы беспилотников. Они проводили воздушную разведку и передавали координаты целей расчетам орудий.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что подразделения Вооруженных сил России установили контроль над авдеевским узлом обороны ВСУ. Это позволило улучшить позиции ВС РФ на Купянском и Донецком направлениях.