Российская армия взяла под контроль важный узел обороны ВСУ Шойгу: ВС России установили контроль над важным авдеевским узлом обороны ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России установили контроль над важным авдеевским узлом обороны украинской армии в зоне специальной военной операции, заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу во время заседании коллегии ведомства. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны, российские бойцы также продолжают улучшать позиции на Купянском и Донецком направлениях.

После взятия под контроль важного авдеевского узла обороны противника, группировки российских войск продолжают улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ, — сообщил Шойгу.

Министр обороны уточнил, что на других направлениях в зоне СВО российская армия осуществляет мощное огневое воздействие на позиции противника и не позволяет ему восстанавливать боеспособность. Как отметил Шойгу, в результате активных действий ВС РФ боевой потенциал ВСУ снижается.

Ранее расчет гаубицы Д-30 сорвал эвакуацию подразделений ВСУ на Авдеевском направлении. По информации Минобороны, бойцам Центрального военного округа удалось уничтожить бронированную технику противника, в том числе боевую машину пехоты. Помощь артиллеристам оказывали операторы беспилотников, которые проводили разведку с воздуха.