Минобороны РФ: армия России закрепилась на опорных пунктах в Работино

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил России закрепились на опорных пунктах в населенном пункте Работино, застав украинские войска врасплох, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, операция по штурму позиций ВСУ в селе была организована во взаимодействии со всеми родами войск. Помимо пехоты, активное участие в боях принимали артиллеристы и операторы беспилотников, передававшие им координаты целей.

Командир танка с позывным Снайпер отметил, что перед началом штурма танковое звено проложило солдатам дорогу через минные поля. После этого мотострелки начали входить в населенный пункт на БМП. Военнослужащий подчеркнул, что маневры российской армии нельзя было предугадать, что осложнило задачу противника по удержанию Работино. В ходе операции по закреплению в Работино также активно работала воздушная и наземная разведка.

Мы выполнили задачу на пять с плюсом, — считает Снайпер.

В Минобороны России уточнили, что в штурме Работино принимали участие военнослужащие группировки войск «Днепр». Именно они встретили летнее контрнаступление украинской армии, находясь в активной обороне. В ходе боев солдаты проявили мужество и героизм, которые позволили выполнить задачу.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что успехи российской армии в районе Работино связаны со множеством различных факторов. По его словам, военные приобрели бесценный боевой опыт и внедрили на передовой последние новинки военно-промышленного комплекса.