Сладков, Коц, Поддубный, Безсонов: что военкоры писали в момент начала СВО

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военнослужащие в колонне военной техники у границы с Украиной. Февраль 2022 года

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции. Как на это отреагировали российские военкоры в своих Telegram-каналах, что они писали ночью и утром того дня и какие делали прогнозы?

Александр Сладков

«Да... Весьма неожиданно. В Донецке тихо. Связь работает, интернет тоже. Если вы спросите, как воспринимает новости о начале операции по защите Донбасса передовая ДНР? Позитивно. Люди в окопах воюют восемь лет. И наконец помощь пришла. Я молю Господа, чтоб не пострадал ни один мирный украинец. Но тех, кто хочет убить меня только за то, что я русский... Мне войну объявили давно», — написал он.

Евгений Поддубный

«Ну а сколько можно было терпеть? Восемь лет Киев воевал с Россией. Не очень понятно, отчего так все возбудились? Вот и Россия явилась на войну», — написал он.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Александр Коц

«Уверен, единицы верили, что это будет так. Очуметь. То неловкое чувство, когда ты едешь из Луганска в Донецк и обстановка по дороге намного спокойнее, чем на Украине. Мало кто верил, что это будет именно так, но многие понимали, что ответ на геноцид русских в Донбассе и отказ предоставить России гарантии безопасности лежат исключительно в военной плоскости. Минские соглашения не решали бы этих проблем. Более того, Россия потерпела бы сокрушительный имиджевый удар, впихнув Донбасс обратно на Украину. При этом само государство как антиРоссия никуда бы не делось. И продолжало бы агрессивную политику в отношении Москвы. Да, война — это страшно. И это вынужденная мера. Но в эти минуты мой телефон разрывается от радостных сообщений: „Ура! Победа!“ — пишут друзья-дончане. И хотя еще не ясно, какой ценой она достанется, я не могу осуждать этих людей. Восемь лет они терпели издевательства Киева. Восемь лет горя, смертей, лишений... Тысячи убитых, десятки тысяч покалеченных, дети, которые не видели мирной жизни. И сейчас каждый житель Донбасса закрывает свой личный счет. За малышню, погибшую под обстрелом на донецком карьере, за „горловскую Мадонну“, за Славянск, за Моторолу», — написал он.

Даниил Безсонов

«Браво! Теперь многие поймут, как жил Донбасс эти восемь лет. Те, кто молчал в тряпку на весь тот беспредел, который творили укропитеки в Донбассе. Россия использует высокоточное оружие для уничтожения военных объектов без ущерба для гражданских. Укровским воякам советую переодеться в гражданку и уехать домой, как в 2014-м. Что-то мне подсказывает, что этой ночью российская армия может продемонстрировать и обкатать что-то из новейшего вооружения, чего еще не показывала», — написал он.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

«Старше Эдды»

«Началось. Россия официально вступает в войну с Украиной. Да хранит Господь наше Воинство. Как я уже писал вчера, лучшее, что может прямо сейчас сделать солдат ВСУ, — это немедленно сложить оружие. Подумайте о себе, своих родных и близких. Защита так называемых властей Киева — прямое преступление, и оно не стоит вашей жизни. Спецоперация по демилитаризации Украины. То есть брать будут все, в том числе Киев», — написал он.

Борис Рожин

«Путин объявил о начале операции в Донбассе. Поехали. Денацификации быть! География ударов указывает на грядущие изменения исторической судьбы юго-востока бывшей Украины. В первые часы, очевидно, будут уничтожены основные объекты ПВО — радары, пусковые установки ЗРК, далее — склады боеприпасов, штабы и командные пункты, места постоянной дислокации боевых бригад и т. д. Пошли сообщения о поражении того немногого, что оставалось от ВМСУ. Но там, в принципе, много крылатых ракет и не требовалось», — написал он.

Дмитрий Стешин

«Война началась. Ночевал не дома, а в располаге. Все, кто надо, знали, что будет сегодня. Пока все выглядит как „ливийский сценарий“. Друзья, кто из Украины меня читают, присылайте сообщения о том, что у вас там происходит. Из Сумской области, например, сообщают, что семья спустилась в подвал, ждет. Интернет работает, свет есть. Из Киева драпают петлюровцы и самостийники, ну и бандеровцы, конечно, верхом на криптобандеровцах. У нас в Донецке грохочет, даже были относительно близкие прилеты, машина дрожала», — написал он.

Юрий Котенок

«Украинские паблики пишут о начале наземной операции и заходе на Украину с трех сторон. Под Одессой подводные лодки накрывают исключительно позиции ВСУ и объекты силовой инфраструктуры. ВКС России работают в небе над Украиной как минимум в небе над Днепропетровском. В Мариуполе высажен десант. В Киеве по-прежнему своя атмосфера. До кого-то еще не дошло, что Украина — это и есть коллективный Гитлер, которого останавливают прямо в эти минуты», — написал военкор.

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