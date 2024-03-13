ЗРК Patriot задержался на позиции в Харьковской области и был уничтожен Минобороны: ВС России поразили ЗРК Patriot в Харьковской области

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Российские военные поразили ЗРК Patriot, который находился на огневой позиции в Харьковской области, а также нанесли удары по солдатам и военной технике ВСУ в 129 районах области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Российские системы ПВО за сутки сбили 10 снарядов РСЗО HIMARS и «Град», три управляемые авиабомбы Hammer, а также 136 беспилотников, добавили в ведомстве.

Нанесено поражение зенитному ракетному комплексу Patriot на огневой позиции в Харьковской области, а также живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах, — говорится в сообщении.

Российские военные за сутки заняли более выгодные позиции на Южно-Донецком направлении, потери ВСУ составили порядка 150 военнослужащих. На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 245 военных, танк и боевую машину ЗРК «Стрела-10», отметили в ведомстве.

В зоне боестолкновений на Авдеевском направлении бойцы ВС России отразили 12 атак ВСУ, потери противника составили порядка 460 человек. На этом направлении также была уничтожена британская самоходка Braveheart.

Потери ВСУ на Купянском направлении составили до 250 военных за сутки. Кроме того, военные ВС РФ сбили два украинских Ми-8. Бойцы группировки войск «Днепр» за сутки вывели из строя четыре украинские бригады на Херсонском направлении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что системы ПВО ночью и утром 13 марта нейтрализовали 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях. Больше всего БПЛА пришлось на Воронежскую область, регион пытались атаковать 29 летательных аппаратов.